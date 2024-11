Du football amateur aux portes de la Championship : le conte de fées hollywoodien qui fait rêver jusqu'en Belgique

En Angleterre, l'ascension de Wrexham a des allures de conte de fées. L'équipe n'en finit plus de monter.

En 2021, Ryan Reynolds et Rob McElhenney, deux acteurs de cinéma bien connus, ont racheté le club de Wrexham. Le club gallois est le troisième plus ancien du monde et joue au Racecourse Ground. Le duo d'Hollywood a déboursé environ 2,3 millions d'euros.

Les deux acteurs sont parfois présents à Wrexham, mais avaient surtout un plan. En plus d'acquérir un club de football, ils souhaitaient également en tirer profit grâce à une série documentaire. Cette série "Welcome to Wrexham" rencontre un énorme succès.

Une victoire sur tous les plans

Le conte de fées est en marche. En 2021, l'équipe a frôlé la relégation, avant de repartir de l'avant en National League, le cinquième échelon du football anglais. La saison suivante, ils ont terminé deuxième derrière Stockport mais ont chuté lors du barrage pour la montée.

En 2023, le rêve de promotion en League Two, de saut vers le football professionnel est devenu réalité. Et Wrexham ne s'est pas arrêté en si bon chemin.

Il y a quelques mois, les Gallois ont terminé troisièmes de League Two et ont ainsi poinçonné leur ticket pour la League One. L'effectif a dû être renouvelé, de nombreux renforts ont débarqué. Cela semblait être le revers de la médaille : le niveau allait devenir trop élevé pour l'ancien noyau. Néanmoins, les anciens joueurs ont finalement pu rester, ce qui a conduit à un groupe très large : 35 joueurs à l'heure actuelle.

Le succès a eu des conséquences insoupçonnées : une crise du logement est en cours car trop de touristes se rendent en ville, ce qui empêche les habitants locaux de trouver des logements à louer.

Malgré tous les changements dans le noyau, l'équipe est à nouveau bien placée : Wrexham compte actuellement 28 points sur 45 et se trouve à la troisième place. Les deux premiers sont promus directement, les équipes classées entre la troisième et la sixième place disputent des Playoffs d'accession.

Une troisième promotion consécutive est donc toujours possible. De quoi renforcer les rêves de Sam Kerkhofs et Rik Verheye, deux acteurs belges qui nourrissent de grandes ambitions depuis le rachat du KSK Hasselt, actuellement deuxième en D1 amateur.