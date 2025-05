"Un vrai Rouche" ou "aucune expérience du métier" : le retour de Marc Wilmots divise et intrigue les fans du Standard

Ce mardi est une journée importante pour l'avenir du Standard. Alors qu'une réunion doit se tenir en fin d'après-midi entre les dirigeants et les représentants des supporters (lire ici), le Matricule 16 a annoncé l'arrivée de Marc Wilmots en qualité de directeur sportif.

Une volonté claire de Giacomo Angelini et Pierre François de s'appuyer sur une figure locale, qui connaît la région et le club, pour rendre la flamme à toute une entité. "Nous voulons reconstruire sur des bases solides, en nous appuyant sur ceux qui incarnent l’âme du club. Marc connaît parfaitement l’ADN du Standard. Il n’a pas seulement l’expérience du terrain, il a la culture de la gagne", vantait d'ailleurs le CEO dans le communiqué.

Ivan Leko l'a répété à de mutliples reprises en conférence de presse. "Avoir un directeur sportif est la chose la plus importante. C'est lui qui choisit l'entraîneur, qui recrute les joueurs et qui donne la direction sportive du club", lançait le Croate, répétant aussi qu'un "Belge qui connait le championnat" était préférable.

Bingo, donc, car après les refus de Roel Vaeyens, David Verwilghen et Julien Gorius, Marc Wilmots a accepté le poste et revient là où il s'est révélé comme joueur, de 1991 à 1996.

Sera-ce toujours avec Ivan Leko à la tête de l'équipe ? Rien n'est sûr, puisque le Croate est courtisé par l'AEK Athènes (ICI), même s'il aimerait rester auprès de sa famille qui vit depuis longtemps en Belgique.

Sur les réseaux sociaux, les supporters ont en tout cas largement réagi à la bombe du jour. Si certains se disent enthousiastes de retrouver un ancrage local et une personnalité bien connue de la région liégeoise, d'autres doutent en raison de la faible expérience de Marc Wilmots dans le rôle de directeur sportif et de son échec récent à Schalke 04. Seul l'avenir dira quel camp a eu raison.

Peut-être que ce n’est pas le meilleur choix niveau compétence mais il sait au moins ce que c’est l’ADN Standard et ça c’est important. Envie d’y croire

Aucune expérience du métier alors que le club est structurellement totalement à la dérive. Ce n'est pas vraiment ce que le club à besoin. Ca sent clairement l'enfumage avant la rencontre avec les supporters. On ramène des anciens pour calmer les supporters. On connait le schéma