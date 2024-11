"Son club ne voulait plus de lui" : les révélations de Kevin Mirallas sur un Diable Rouge

Les Diables Rouges traversent une période difficile. Les joueurs assurent que l'équipe est sur la bonne voie, ce qui a le don d'irriter certains.

Après la défaite en Israël, Dodi Lukebakio avait étonné en disant qu'il y avait trop de critiques à l'encontre des Diables Rouges. Selon lui, toute cette négativité n'est pas nécessaire.

Kevin Mirallas a été choqué par ces déclarations. Il estime que les joueurs des Diables Rouges devraient se remettre un peu plus en question et que beaucoup de joueurs n’ont encore rien prouvé avec l’équipe nationale.

Lukebakio n'est pas le seul qui en prend pour son grade. Mirallas n'a pas non plus apprécié l'attitude d'Amadou Onana : "Certains ne performent pas aussi bien pour les Diables que pour leur club. Quand j'entends parler Onana, j'ai l'impression qu'il a déjà réalisé des choses extraordinaires avec l'équipe nationale" explique-t-il dans La Capitale.

Mirallas recadre Onana

"Il ne doit pas oublier qu’Everton l’a mis sur le marché des transferts parce qu’ils ne voulaient plus de lui" poursuit Mirallas. Une déclaration assez marquante au sujet de celui que les Toffees ont tout de même vendu près de 60 millions à Aston Villa.

"J'ai encore beaucoup de relations au club et je peux dire que c'est un joueur dont ils ne voulaient plus et ils étaient très heureux de l'avoir vendu à un prix aussi élevé" conclut Kevin Mirallas.