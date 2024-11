Avant Hazard, avant Courtois : le Belge oublié du Real Madrid raconte

Connaissez-vous Kevin Franck ? Pourtant, cet ancien jeune de Gand a porté le maillot... du Real Madrid.

Quand on veut évoquer les joueurs belges du Real Madrid, deux noms viennent immédiatement en tête, bien sûr : Thibaut Courtois, l'actuel n°1 des Merengue, et Eden Hazard, qui y était arrivé entouré de grandes attentes malheureusement déçues.

Ensuite, peut-être, on pensera à Juan Lozano, passé par le Real Madrid et qui aurait pu être naturalisé belge en 1982 pour participer à la Coupe du Monde. Ceux qui ont une bonne mémoire citeront également Alex Craninx, gardien de but belgo-espagnol formé au Real, international belge en équipes de jeunes et passé par Seraing récemment.

Mais le nom de Kevin Franck ne viendra presque jamais dans les conversations. Pourtant, Franck, formé à La Gantoise, signe à la Maison Blanche en 2000. Le Nieuwsblad a retrouvé sa trace. "À l'époque, l'argent n'a joué aucun rôle, j'ai signé pour l'institution, pour pouvoir dire aux gens que je jouais au Real", raconte-t-il.

Mais Kevin Franck, milieu de terrain, ne jouera jamais pour le Real Madrid. Arrivé à 17 ans, il quitte le club un an plus tard. "Je n'y avais pas vraiment ma place, et je n'avais même pas de temps de jeu en équipe réserve", reconnaît celui qui jouera ensuite à Dender, décrochant une promotion en D1A. Kevin Franck ne jouera jamais au sein de l'élite belge, cumulant 59 matchs de D1B.

Restent cependant des souvenirs à chérir : "J'ai eu le privilège de jouer avec des gars comme Hierro, Morientes, Roberto Carlos ou Guti, le plus technique de tous", se rappelle Franck. Aujourd'hui âgé de 42 ans, il a mis un terme à sa carrière en 2020.