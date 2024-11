🎥 Une action 100% belge et une célébration qui a réchauffé le coeur de tout le monde : Michy Batshuayi monte en puissance

Galatasaray s'est imposé 0-1 à Bodrum hier soir. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Michy Batshuayi.

Vu la blessure de Mauro Icardi (qui sera sur la touche jusqu'en fin de saison), l'entraîneur du Galatasaray avait annoncé qu'il envisageait un duo d'attaque composé de Victor Osimhen et Michy Batshuayi.

Mais comme lors de la rencontre juste avant la trêve, Michy a une nouvelle fois commencé sur le banc. Face aux difficultés du Gala sur le terrain de Bodrum, il est toutefois monté au jeu dès la mi-temps.

Batshuayi plus adroit que Ziyech

Coaching payant puisque Batsman a inscrit le but de la victoire dix minutes plus tard, sur un centre millimétré de Dries Mertens. Il a célébré ce quatrième but de la saison en Süper Lig (pour une seule titularisation) en allant rendre hommage à un jeune supporter récemment décédé.

Les visiteurs auraient pu faire le break peu après l'heure de jeu après un bon travail d'Osimhen pour mettre Hakim Ziyech sur orbite, mais le Marocain s'est rendu coupable du raté du weekend face au but.

Le Gala s'impose donc 0-1 et affiche un bilan presque parfait de 34 sur 36 en tête du championnat turc. Fenerbahce suit cinq points derrière.