Kylian Mbappé se fait détruire par la presse internationale : "Un drame", "Il n'est plus que l'ombre de lui-même"

Kylian Mbappé est dans le creux de la vague. Le joueur français a réalisé une prestation catastrophique face à Liverpool. La presse n'a pas manqué de le critiquer.

Kylian Mbappé traverse une fameuse période de turbulences. La star française, depuis son arrivée au Real Madrid, est critiqué pour son manque d'implication et ses prestations en berne.

Après un nouveau match loupé de Mbappé et une défaite du Real 2-0 face à Liverpool, la presse française et internationale s'interroge, et n'a pas manqué de critiquer le joueur.

"Mbappé est un drame", titre Le Parisien. "L'attaquant français, en difficulté depuis des semaines, voire des mois, continue d'enchaîner les prestations cauchemardesques. Celle-ci, sur la pelouse d'Anfield, fait partie des moins reluisantes."

L'Equipe a quant à lui donné une triste note de 2/10 à Mbappé. "Il a souffert de la comparaison avec Vinicius et n'a encore pas su assumer le rôle de leader de l'attaque madrilène qui lui incombe (...) Une soirée à l'envers et à vite oublier pour le Bondynois", continue le célèbre journal. "Incapable de créer du danger, son manque de confiance est criant et préjudiciable pour le Real."

"Une crise de confiance qui dévore Mbappé", s'interroge le journal espagnol Marca. "On peut spéculer sur les raisons, essayer de savoir si elles sont dues à des raisons extra-sportives, si elles trouvent leur origine dans le côté émotionnel ou si elles se limitent strictement au terrain de football. Le fait irréfutable est que Kylian Mbappé n'est même pas l'ombre du joueur qu'il a été ces dernières années."