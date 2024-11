Sifflés par leurs propres supporters : ça sent la crise à La Gantoise

Les supporters présent en Suisse ont clairement exprimé leur mécontentement contre Lugano en Conference League. Wouter Vrancken était ciblé en premier, mais les joueurs en ont également pris pour leur garde.

Pour le milieu de terrain Mathias Delorge, cela a été difficile à vivre. "Ce n'est pas agréable d'être sifflé par ses propres supporters", a-t-il admis après le match au micro de Het Nieuwsblad.

Pourtant, Delorge a montré de la compréhension quant à la réaction des fans. "Ils ont également fait le trajet jusqu'ici et ils ont le droit d'avoir leur opinion. Mais c'est la première fois que je vis quelque chose comme ça. Ca me touche, et ça se voit. C'est difficile d'en parler".

Malgré la défaite, Delorge a également vu des progrès dans l'équipe. "J'ai le sentiment que nous devenons plus synchronisés et qu'il y a plus de cohésion et de combinaisons qu'il y a cinq semaines. Il y a une évolution dans cette équipe", assure-t-il.

"Lugano n'a pas eu beaucoup d'occasions, à part quelques moments de transition qu'ils ont entièrement exploités. Le tournant a été l'occasion d'Omri Gandelman. Si elle était rentrée, nous aurions pu revenir."

Le milieu de terrain a également souligné que l'équipe a tout donné, même si la chance n'était pas de leur côté. "À mon sens, nous avons tout donné, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. C'est frustrant, surtout lorsque l'on ressent des progrès. Maintenant, c'est à nous de le traduire en résultats."