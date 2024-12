Jelle Vossen révèle son dernier grand objectif avant de raccrocher les crampons

Jelle Vossen est plus proche de la fin de sa carrière que du début, c'est un euphémisme. L'attaquant de 35 ans a cependant un dernier grand objectif avant de raccrocher.

Cette saison, Jelle Vossen semble rajeunir : malgré ses 35 ans, il compte 11 buts en 12 matchs de championnat. "La meilleure période de ma carrière ? Avec Genk, j'avais marqué 13 fois en 9 matchs, ça n'était pas mal non plus", rigole l'attaquant, champion en 2011 avec le KRC Genk, dans un entretien accordé à Sporza.

Mais une chose est sûre : le vétéran est en très grande forme, lui qui a fêté ses 600 matchs professionnels cette saison. Le fait qu'il ait été laissé sur le banc par son coach sans aucune raison valable le jour de ce jubilé avait fait le buzz.

"C'était le choix du coach et je ne suis toujours pas d'accord avec ça, d'autant plus que beaucoup de mes amis et proches étaient présents", regrette Vossen.

Car de tels moments, Jelle Vossen le sait, il n'en vivra plus énormément. "Je ne jouerai plus pendant 10 ans, bien sûr. Mais pour le moment, je me sens très bien. Je ne ressens pas mes 35 ans, je suis toujours l'un des meilleurs du noyau sur le plan physique", assure-t-il.

"J'ai surtout un dernier grand objectif en tête : je veux ramener Zulte Waregem en D1A. C'est ma grande motivation", révèle ensuite le buteur du Gaverbeek. "C'est un club plein d'émotion, où vous n'êtes pas qu'un numéro. Je sais à quel point tout le monde ici rêve d'une remontée et je ferai tout pour y parvenir".