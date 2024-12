Aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez ? David Beckham fait les yeux doux à un Diable Rouge

David Beckham est toujours aussi ambitieux à la tête de l'Inter Miami. Il ne cache pas son intérêt pour un certain Kevin De Bruyne.

L'arrivée de Kevin De Bruyne en fin de contrat le 30 juin continue d'agiter la planète foot. Si l'éventualité prolongation n'a jamais écartée publiquement, l'idée d'un départ en fin de saison semble de plus en plus dans l'air.

A 33 ans, KDB pourrait ainsi mettre un terme à une décennie sous le maillot des Skyblues. Ce n'est pas un hasard si les rumeurs se font de plus en plus insistantes, notamment en MLS et en Arabie Saoudite.

Aujourd'hui, le Diable Rouge est d'ailleurs en une du Mirror. Le média britannique écrit que David Beckham a jeté son dévolu sur De Bruyne et veut l'attirer à l'Inter Miami.

A un tournant de sa fin de carrière

Les journalistes anglais écrivent que la direction part désormais du principe que Kevin De Bruyne sera bel et bien un joueur libre à l'issue de la saison. Les discussions devraient démarrer en janvier.

L'Inter Miami présente déjà un casting XXL avec notamment Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba dans son effectif. Mais recruter un joueur du calibre de De Bruyne serait assurément un nouveau tour de force pour la MLS.