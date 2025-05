"Cela ne doit plus se reproduire cette saison" : l'équation qui décidera du titre de l'Union ?

A trois journées de la fin des Playoffs, l'Union conserve sa place de leader. Mais Sébastien Pocognoli veut garder la tête froide.

"19 sur 21, c'est très bien. Je suis très content de notre situation mathématique. Je suis très content de la victoire et de la manière dont nous avons gagné. Nous nous sommes battus, le plan de jeu était bon" : Sébastien Pocognoli était un entraîneur heureux après la victoire 1-0 contre Genk.

Mais il reste conscient que tout n'est pas parfait, loin de là. Offensivement, l'Union a parfois peiné à apporter le danger : "Collectivement, cela aurait pu être mieux, je n'étais pas très content dans le vestiaire, pour être honnête", avoue-t-il.

Encore une marge de progression certaine

Poco veut ménager la chèvre et le chou : "Avec beaucoup d'humilité, je pense qu'on a la meilleure défense du championnat et une des meilleures d'Europe. Ca se voit de semaine en semaine. Des erreurs individuelles nous ont coûté des points par le passé et je veux m'assurer que cela ne se reproduise plus cette saison".

On ne peut pas le lui enlever : tout le monde apparaît très concentré sur sa tâche défensive, tout le monde met la main à la pâte. C'est sans doute ce qui coûte aux attaquants un peu de fraîcheur dans le dernier tiers du terrain. Quitte à parfois jouer la carte perso quand ils peuvent enfin lâcher les chevaux : "Si nous voulons obtenir quelque chose à la fin, nous devons être encore plus collectifs", alerte Pocognoli.

Après avoir marqué dix buts lors des trois premiers matchs, l'Union a dû faire preuve de plus de cynisme pour l'emporter, avec des buts sur phase arrêtée, en reconversion ou sur un exploit individuel avant de fermer boutique. Mais cela reste finalement assez naturel en abordant quatre matchs au sommet en deux semaines. Les Saint-Gillois savent que rien ne sert d'être les plus beaux pour gagner. Même pour un entraîneur comme Sébastien Pocognoli qui a mis un point d'honneur à avoir plus de contrôle sur le jeu que lors des dernières saisons.