🎥 Des arrêts exceptionnels...et une grosse frayeur en fin de match : quand le Santiago Bernabeu retient son souffle pour Thibaut Courtois

Une semaine avant son déplacement au FC Barcelone, le Real Madrid accueillait le Celta Vigo dans le cadre de la 34e journée de Liga. Arda Güler et Kylian Mbappé (auteur d'un doublé) ont aidé le Real à mener jusqu'à 3-0 en deuxième mi-temps.

Le déroulement de la partie pourrait laisser croire que les troupes de Carlo Ancelotti ont connu un match plutôt tranquille. C'était oublier que le Celta a cadré plus de tirs sur l'ensemble de la rencontre.

Et au vu des arrêts de Courtois, ce n'était pas de simples ballons envoyés dans les bras du gardien pour gonfler les stats. Après six minutes déjà, le Diable Rouge empêchait l'ouverture du score des visiteurs d'une parade absolument sublime sur corner.

Même chose sur la phase du 2-0, la finition d'Mbappé ne doit pas laisser oublier que sans l'arrêt de Courtois, le score aurait été de 1-1. Et même lorsque le score était de 3-0, le Real n'était pas à l'abri, en témoignent les deux buts galiciens.

A 3-2, le Santiago Bernabeu a retenu son souffle sur l'un des seuls moments de flottement de Courtois. Sur une frappe, le Limbourgeois a vu le ballon lui glisser entre les jambes, roulant vers la ligne de but, il a alors dû se montrer très prompt pour réagir et empêcher le but gag. Le Real a fini par conserver son avance pour rester à quatre points du Barca avant le Clasico du weekend prochain.

