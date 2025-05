Cette fois, c'est officiel ! Le Graal pour Vincent Kompany au Bayern Munich !

Hier, le Bayern Munich est passé tout proche du titre, refaisant ses deux buts de retard à Leipzig avant de se faire rejoindre en toute fin de match (3-3). Un partage spectaculaire qui n'assurait pas encore de manière certaine et définitive le sacre de Champion d'Allemagne.

Même si les possibilités de voir le Bayer Leverkusen revenir à hauteur de la première place étaient très minces, Vincent Kompany expliquait être de ceux qui se préparaient au petit pourcent d'incertitude qui régnait encore.

Un petit pourcent qui n'existe désormais plus. Leverkusen a en effet concédé un partage 2-2 à Fribourg. Les hommes de Xabi Alonso ont entretenu l'espoir en revenant de 2-0, mais ils partaient de trop loin pour arracher la victoire.

Le Bayern Munich est donc officiellement sacré champion d'Allemagne pour la 34e fois de son histoire, le Rekordmeister retrouve son trône après en avoir été privé par le Bayer la saison dernière.

Vincent Kompany peut donc sabrer le champagne, lui qui avait été recruté pour lancer une nouvelle ère et casser l'hégémonie que voulait instaurer Xabi Alonso. Mission réussie pour Kompany, même s'il aurait sans doute préféré fêter cela sur le terrain. Il rentre ainsi dans l'histoire du club et restera comme l'entraîneur qui a fait gagner à Harry Kane le premier titre de sa carrière professionnelle.

