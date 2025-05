Buteur, chauffeur de salle et bientôt sauveteur agréé ? La statistique folle qu'Adriano Bertaccini ignorait lui-même

Avec deux buts, Adriano Bertaccini a encore joué un rôle majeur dans la victoire contre le Beerschot. L'attaquant des Canaris veut finir le travail le weekend prochain.

Adriano Bertaccini en est désormais à 20 buts cette saison. Hier, il a encore fait mouche à deux reprises. De quoi permettre à Saint-Trond d'aborder la dernière journée des Playdowns à la première place, celle qui sauverait directement les Canaris.

"Nous avons montré la détermination que nous devions montrer aujourd'hui. C'est plus que mérité. Nous avons très bien joué. Nous aurions peut-être pu éviter de concéder ce penalty pour être plus libérés à la fin, mais bon. Le plus important, ce sont les trois points", explique Bertaccini au micro de Sporza.

Mister 50%

Grâce à son doublé, l'ancien goleador du RFC Liège est désormais impliqué dans 50% des buts de son équipe cette saison : "Je ne le savais pas. Vous pouvez m'appeler Mister 50%, mais je me donne toujours à fond. Je veux toujours être le meilleur dans ce que je fais, c'est aussi simple que ça."

En cas de victoire le weekend prochain contre une équipe de Courtrai désormais officiellement reléguée, Saint-Trond conservera sa place en D1A. Même si cela lui offrirait la possibilité d'inscrire des buts supplémentaires, Adriano Bertaccini ne tient pas à passer par des barrages.

Le STVV veut aborder la rencontre avec plus de confiance qu'au match aller, quand le KV était venu s'imposer 0-3, le seul match des Playdowns où Bertaccini n'avait pas été décisif : "Avec cette confiance, nous allons tout donner. Nous avons tout en main. Je m'attends à ce qu'ils nous posent des difficultés. Ils ne vont pas laisser une équipe gagner facilement chez eux. Nous devons prendre ce match au sérieux. Je ne veux pas devoir stresser lors des barrages".