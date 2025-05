📷 Une joie de (très) courte durée : Nicolas Raskin frappe encore dans l'Old Firm Derby avant de déchanter

Les Rangers et le Celtic ont partagé (1-1) dans le derby que tout Glasgow attendait. Nicolas Raskin s'est encore montré trÚs actif mais n'a pas été récompensé.

Auteur d'un but et d'un assist lors d'un derby remporté 3-0 un peu plus tôt dans la saison, Nicolas Raskin entendait bien livrer une nouvelle grande performance face à l'ennemi séculaire.

Le match d'aujourd'hui n'avait pas d'enjeu comptable, mais une charge symbolique toujours aussi forte. Malgré l'adoption des Playoffs, l'écart est une nouvelle fois très grand entre les deux rivaux, séparés par moins de 17 points.

Partage de frères (ennemis)

Bien désireux d'à nouveau jouer un vilain tour au Celtic, les Rangers ont commencé très fort, Nicolas Raskin le premier. Le Diable Rouge a été le premier à faire trembler les filets en reprenant victorieusement un coup franc après un peu plus de 20 minutes.

❌ OFFSIDE! Nicolas Raskin thinks he's headed Rangers in front but a VAR check shows he's offside and the goal is chopped OFF. pic.twitter.com/3oMTL6CKbc — Football Insider (@footyinsider247) May 4, 2025

Mais le VAR est intervenu et a fini par annuler le but pour une position de hors-jeu, au grand désarroi de Raskin. Ce n'était que partie remise pour les Rangers, qui ont tout de même ouvert le score juste avant la mi-temps grâce à Cyriel Dessers, autre tête connue du championnat belge.

Le Celtic a ensuite équilibré les débats et égalisé peu avant l'heure de jeu par Adam Idah. 1-1, score final, le Celtic ne fait pas oublier la gifle reçue à Ibrox en janvier, mais limite la casse et conserve sa confortable avance en tête des Playoffs.