🎥 La théorie du ketchup a encore frappé : un Diable Rouge marque en championnat pour la première fois en 2025...et plante un doublé

Les dernières semaines étaient compliquées pour Charles De Ketelaere qui restait sur une seule titularisation lors de sept derniers matchs de Serie A, notamment victime d'un pépin aux adducteurs. Aujourd'hui, il était à nouveau de retour dans le onze pour le déplacement à Monza.

Il en a remercié Gian Piero Gasperini en ouvrant le score après moins d'un quart d'heure, servi par Mateo Retegui, son premier but en championnat depuis Serie A depuis décembre 2024.

CDK était lancé, dix minutes plus tard, il inscrivait déjà le but du break, profitant avec beaucoup de malice du manque de réactivité de la défense locale. De quoi, espérons-le pour lui, totalement reprendre confiance et débloquer sa fin de saison.

Lightning struck once and then came again louder brighter more defiant Charles De Ketelaere once doubted now undeniable has scored his second goal for Atalanta and the renaissance is no longer whispered



