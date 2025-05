🎥 Et dire qu'il n'a appris sa titularisation que quelques instants avant la finale : le caviar d'Hugo Siquet qui punit Anderlecht

Le Club de Bruges joue en ce moment contre Anderlecht. Les Blauw en Zwart ont ouvert le score sur une merveille de centre d'Hugo Siquet.

Il y a de ces clins d'oeil du destin qui font parfois toute la différence. Cette finale, Hugo Siquet ne devait pas la disputer. Mais la blessure de dernière minute de Kyriani Sabbe (et celle de plus longue durée de Joaquin Seys) l'a propulsé dans le onze de Nicky Hayen au Heysel.

Et il en a profité pour se montrer ! Le Liégeois joue un grand rôle dans l'unique but de la première période avec un centre dont il a le secret pour cisailler la défense d'Anderlecht et trouver Roméo Vermant au second poteau.

Siquet n'a appris sa titularisation que quelques instants avant le coup d'envoi mais n'a pas paru déstabilisé : "Je me prépare à toutes les possibilités, même une blessure à l'échauffement. Dans ma tête, j'étais prêt", explique-t-il brièvement à RTL juste avant de rentrer au vestiaire.

Hugo Siquet sert un caviar à Romeo Vermant qui permet à Bruges de mener ! 💎 #CLUAND #CrokyCup #RTLsports pic.twitter.com/kfiOgSu2PT — RTL sports (@RTLsportsbe) May 4, 2025

Une belle revanche pour un garçon qui a longtemps dû se contenter d'être le troisième choix à l'arrière droit cette saison, quitte à redescendre en U23 pour retrouver un peu de rythme en D1B.

C'est aussi cela qui fait la force du Club de Bruges : même le remplaçant du remplaçant n'est pas là par hasard et a les qualités pour faire la différence, même si la concurrence est plus exacerbée encore à ce poste.