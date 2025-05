🎥 Le tout premier but de la carrière de Julien Duranville en Bundesliga ? Un autre Diable Rouge en a décidé autrement

Dortmund a facilement pris la mesure de Dortmund hier (4-0). Julien Duranville a même failli s'inviter à la fête.

Hier, Julien Duranville est enfin sorti du banc en cours de partie avec Dortmund, après six matchs de rang sans monter au jeu. C'est peu dire que le jeune Diable Rouge avait des fourmis dans les jambes au moment où le quatrième arbitre a affiché son numéro.

Face à Wolfsburg, le score était déjà largement acquis (4-0) lors de son apparition. Il a donc pu évoluer sans pression et montrer à son entraîneur ce qu'il avait dans le ventre.

Presque buteur

Cela a bien failli payer dans les dernières minutes du temps réglementaire. Sur une récupération haute d'Emre Can, Duranville a bien senti le coup pour plonger dans l'espace libre dans le rectangle. L'ancien Anderlechtois a été servi dans le bon timing pour armer et sans doute un instant pensé à son premier but en Bundesliga, mais c'était sans compter sur un autre joueur belge.

🙠‍♂️ | Aster Vranckx ne voulait pas laisser Julien Duranville inscrire son premier but en Bundesliga. ⚔️🇧🇪 #BVBWOB pic.twitter.com/bN4WPLfST5 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 3, 2025

Aster Vranckx avait lui aussi senti le coup venir et s'est interposé pour contrer l'envoi croisé de Duranville. A défaut de débloquer son compteur, le jeune ailier belge aura en tout cas démontré toute sa fin de temps de jeu et son envie de percuter.

Pour Aster Vranckx en revanche, c'était un retour concluant, ce n'était que la deuxième fois de la saison qu'il était autorisé à disputer 90 minutes. Notons également que Mohamed Amoura a commencé le match sur le banc et que Sebastiaan Bornauw est toujours blessé.