De Cuyper vers un transfert XXL... grâce au Real Madrid ?

Le départ annoncé de Theo Hernandez vers le Real Madrid pourrait précipiter l'arrivée de Maxim De Cuyper à l'AC Milan.

Depuis plusieurs mois, Maxim De Cuyper attise les convoitises. Le jeune latéral gauche du Club de Bruges est suivi de près par plusieurs grands clubs européens, dont Liverpool et l'AC Milan. Mais selon les dernières informations du quotidien espagnol AS, une nouvelle piste pourrait précipiter son départ bien plus tôt que prévu.

Le Real Madrid serait en effet sur le point de tenter le retour de Theo Hernandez. L’international français, formé à l’Atlético Madrid puis passé par la Maison Blanche en 2017 a explosé depuis son arrivée à Milan en 2019. Auteur de performances solides et constantes, il coche aujourd’hui toutes les cases pour renforcer un poste de latéral gauche où le Real cherche un joueur de haut niveau.

Ce possible come-back de Theo à Madrid change tout. Car si l'AC Milan perd son pilier sur le flanc gauche, il devra réagir vite. Et c’est là que De Cuyper entre en jeu. Le club lombard était déjà intéressé par son profil avant même que le dossier Hernandez ne s’ouvre. Mais désormais, ce qui était une piste surveillée devient une priorité à activer sans délai.

Le style de De Cuyper, intelligent, offensif et très à l’aise dans les phases de construction correspond parfaitement à la philosophie de jeu milanaise. Et avec son prix encore raisonnable comparé aux standards du marché, il représenterait un investissement malin pour un club qui cherche à rester compétitif sans exploser son budget.

Rien n’est encore fait, mais tous les ingrédients d’un transfert imminent sont réunis : un grand club vendeur, un titulaire sur le départ, et un jeune talent prêt à franchir un cap.