Une différence énorme pour Anderlecht, le potentiel adversaire de Charleroi se profile : les conséquences de la victoire brugeoise sur les places européennes

L'attribution des tickets européens à l'issue des Playoffs dépend en partie de l'identité du vainqueur de la Coupe. Le triomphe brugeois rend désormais la donne assez claire.

En s'emparant de la Coupe, le Club de Bruges s'est aussi assuré du privilége européen qui va avec, à savoir une place en barrage d'Europa League. Sauf que les Blauw en Zwart peuvent viser mieux avec le championnat.

Les troupes de Nicky Hayen sont déjà assurées de terminer dans le top 3. Peu importe leur classement final à l'issue de la saison, le barrage d'Europa League reviendra donc au troisième des Champions Playoffs.

Pour l'heure, il y a de grandes chances que cela soit Genk. Le Racing compte cinq points de retard sur la deuxième place brugeoise et cinq d'avance sur Anderlecht, avec encore trois journées à disputer. Le Sporting n'a plus qu'une mince carte à jouer mais la jouera à fond, car la différence entre la troisième et la quatrième place est importante.

Antwerp - Charleroi en barrage européen ?

En terminant quatrième, Anderlecht serait versé au deuxième tour préliminaire de l'Europa League. Les Mauves commenceraient donc leur parcours un mois plus tôt qu'en cas de podium. Avec le joker d'être reversé en Conférence League en cas de défaite, le troisième serait également assuré de football européen jusqu'en hiver, ce qui n'est pas le cas du quatrième. S'il débute sa saison par le deuxième tour préliminaire en question, Anderlecht devrait toutefois être tête de série.

La victoire brugeoise a également des conséquences pour le futur vainqueur des Europe Playoffs. Si Charleroi conserve sa première place (quatre points d'avance à trois journées de la fin), les Zèbres défieront le cinquième des Champions Playoffs. Une cinquième place actuellement occupée par l'Antwerp, qui compte deux points d'avance sur La Gantoise.