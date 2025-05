La Juventus pour un match de gala en Belgique ? Ce sera peut-être finalement...Charleroi à la place

Les matchs amicaux de l'été sont tout doucement en train de s'organiser. Du côté de La Louvière, on tient à inaugurer le nouveau stade comme il se doit.

Après plus de 50 ans de bons et loyaux services, le Tivoli va céder sa place à une nouvelle arène plus en adéquation avec les ambitions louviéroises comme tanière des Loups. Une enceinte qui aura l'honneur de vivre ses premières heures de gloire en D1A pour la montée du club.

Mais avant cela, il y aura un match d'inauguration pour fêter cette nouvelle ère. La RAAL est encore à la recherche d'un adversaire à la hauteur de l'événement.

La Louvière retrouve ses ambitions

Le président Salvatore Curaba explique à la RTBF avoir vu grand : "J’aurais bien aimé avoir la Juventus au match de gala, pour l’inauguration du stade fin juin : on avait même pris des contacts à Turin… mais ça n’a pas abouti, à cause du calendrier et du budget".

Avec la communauté italienne de la région du Centre, le moment aurait promis d'être une belle communion. Mais Curaba veut tout de même faire de cette inauguration une belle fête : "Ce sera donc un club belge… peut-être Charleroi : ce serait sympa, les deux clubs où j’ai joué".

Lui-même belgo-italien, Salvatore Curaba est né et a été formé à La Louvière avant d'évoluer de 1983 à 1988 à Charleroi...pour ensuite revenir chez les Loups. Le match serait lui aussi symbolique à plus d'un titre.