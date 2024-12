🎥 Pep Guardiola en fulmine encore : un ancien défenseur de Pro League précipite le nouveau faux pas de Manchester City

Manchester City a beau avoir mis un terme à sa série de défaites contre Nottingham, les troupes de Pep Guardiola n'en restent pas moins fragilisées. Quatre minutes après le coup d'envoi, c'est Daniel Munoz qui trouvait déjà la faille (1-0).

L'ancien latéral de Genk, toujours aussi offensif, a pris la défense mancunienne par surprise au second poteau, pour faire entrer Selhust Park en ébullition avant d'aller célébrer avec un supporter colombien.

L'inévitable Erling Haaland a fini par remettre City à hauteur grâce à sa reprise de la tête à la demi-heure (1-1). Mais les champions en titre sont friables, Crystal Palace en a encore profité pour faire mouche en début de deuxième mi-temps via le défenseur Maxence Lacroix (2-1). Avant le show Rico Lewis.

Le jeune talent de Manchester City a d'abord sauvé son équipe en égalisant dans la dernière demi-heure, avant de se faire exclure à six minutes de la fin, de manière très contestée.

