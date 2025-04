Benteke enchaîne les buts en MLS, mais son équipe peine à suivre

La saison 2025 s'annonçait sous les meilleurs auspices pour Christian Benteke. L'attaquant belge a immédiatement pris ses marques en inscrivant un but par match lors des trois premières journées. Une performance remarquée qui a cependant connu un coup d'arrêt temporaire, avec deux rencontres sans le moindre but. Mais l'attaquant a vite repris son rôle de buteur en marquant lors des deux dernières rencontres de son équipe.

Pourtant, ses exploits individuels n'ont pas suffi à éviter le naufrage collectif. Face aux San Jose Earthquakes, Benteke a pourtant offert un moment d'espoir à son équipe en marquant d'une magnifique tête plongeante (3-1). Un but qui aurait pu relancer la partie, mais qui finalement n'a été qu'un simple coup d'éclat dans un match catastrophique.

Christian Benteke does what he does best. 💥



Big goal for @dcunited just before the half. pic.twitter.com/Fq34z7asJe