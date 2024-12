Dans l'œil du cyclone, Kylian Mbappé répond aux graves accusations suite à son escapade en Suède

Invité dans l'émission "Clique", Kylian Mbappé s'est expliqué quant à l'affaire de son séjour en Suède en octobre dernier.

Kylian Mbappé est au cœur des critiques. L'attaquant éprouve toute les peines du monde à être performant au Real Madrid. De plus, il s'est attiré les foudres de la presse française lors de ses dernières décisions par rapport à l'équipe nationale. En effet, il a refusé les sélections pour les matchs de Ligue des Nations.

Lors du rassemblement d'octobre, cela a pris une tournure..inattendue. En effet, alors que l'équipe de France jouait face à Israël, Kylian Mbappé a été aperçu dans les rues de Stockholm, en Suède. Il est ensuite sorti en boîte de nuit. Coïncidence malheureuse pour le joueur, la police suédoise a ouvert une enquête pour viol dans l'hôtel où Mbappé a dormi cette nuit-là.

Le joueur a donc été mêlé à une affaire judiciaire, ce qui n'a pas manqué de créer les gros titres dans la presse. Invité dans l'émission "Clique", Kylian Mbappé s'est exprimé quant à cette affaire.

"Je ne m'y attendais pas du tout. C'est quelque chose qui arrive dans ta vie et que tu ne vois pas venir. La fille que j'ai vue là-bas, je lui ai reparlé. Mais cette fille-là n'est pas la plaignante. En réalité, je n'ai aucune idée de qu'il s'agit. Si la justice me convoque, j'irais évidemment. Mais je n'ai rien reçu, pas de convocation, ni rien. J'ai vécu les choses comme tout le monde via la presse. Je ne suis pas concerné", a-t-il affirmé.

"C'est juste de l'incompréhension dans la mesure où je ne me suis jamais senti concerné. Donc ça ne me pèse pas forcément. Il y a eu beaucoup de bruit, mais j'ai toujours eu l'intention de me concentrer sur mon métier et voir comment ça va se terminer."