Quand Loic Lapoussin dézingue le Cercle de Bruges : "Comparé au Club, ça n'a rien à voir..."

L'Union Saint-Gilloise a été tenue en échec par le Cercle de Bruges ce dimanche (0-0). Une résultat auquel à réagi Loic Lapoussin.

Loic Lapoussin, à nouveau titulaire ce dimanche, regrettait la prestation insuffisante de ses coéquipiers. "C’est frustrant. On était venu ici pour la victoire, clairement", a-t-il déclaré au micro de la RTBF.

Il avait également un mot à dire concernant le stade Jan Breydel, très peu rempli. "Ce n’est pas facile de venir jouer dans ces conditions. Avec tout le respect que je dois au Cercle de Bruges."

"Ça ne donne pas très envie de jouer dans ces stades-là. Quand tu joues contre le Club ou le Cercle, ça n’a rien à voir. On ne va pas se voiler la face", a continué Lapoussin, dans des propos qui ne feront pas plaisir aux supporters des Groen en Zwart.

"C’est sûr que quand tu joues au Parc Duden ce n’est pas le même engouement qu’au Cercle de Bruges. On ne va pas se voiler la face. Ce n’est pas très plaisant pour les supporters de venir au Cercle de Bruges."

"Il faut essayer de gagner des matches comme ceux-ci si on veut être dans les play-off 1 et si on veut gagner le championnat, parce que moi mon but c’est de gagner le championnat", a-t-il conclu.