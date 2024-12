🎥 Un ancien joueur de Nationale 1 n'arrête pas de marquer en Ligue des Champions

đŸŽ„ Un ancien joueur de Nationale 1 n'arrĂȘte pas de marquer en Ligue des Champions

Anis Hadj Moussa, qui Ă©voluait en Nationale 1 il y a plus d'un an, continue de marquer en Ligue des Champions. Il a inscrit un but contre le Sparta ce mercredi.

Anis Hadj Moussa a une fois de plus été décisif en Ligue des Champions. L'Algérien démarrait en tant que titulaire lors de la rencontre entre Feyenoord et le Sparta. Alors qu'il évoluait encore à l'Olympic de Charleroi il y a un peu plus d'un an, le jeune ailier droit enchaîne un 3e match en tant que buteur en Ligue des Champions (Salzbourg, Man City et Feyenoord). Le natif de Paris a marqué un superbe but à la 30e minute de jeu. Sur une passe décisive de l'ancien Unioniste, Bart Nieuwkoop, Moussa a parfaitement enroulé sa frappe. Le gardien du Sparta, Peter Vindahl Jensen, n'a rien pu faire. Depuis le début de saison, l'ancien joueur de Nationale 1 a marqué 6 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues. Trois d'entre eux étaient donc en Champions League. Beter kan je deze niet plaatsen! 👌👏 pic.twitter.com/FUJUHRB9bG — Play Sports (@playsports) December 11, 2024