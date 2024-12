Critiqué en Pro League mais doté d'un potentiel certain : "Il me fait penser à Lukaku"

L'aide de Kevin Mirallas fait du bien aux attaquants de l'Union Saint-Gilloise. Il évoque le profil atypique de Promise David.

L'Union Saint-Gilloise a rencontré quelques difficultés offensivement en début de saison. Dominateurs entre les deux rectangles, les hommes de Sébastien Pocognoli ont longtemps manqué de tranchant dans le dernier geste. C'est pourquoi Poco a appelé Kévin Mirallas en tant de conseiller des attaquants du noyau.

Et cela porte ses fruits : depuis son arrivée, l'Union marque en moyenne 1,8 but par match. Contre 0,88 auparavant. Comme ses coéquipiers du secteur offensif, Promise David a eu du mal, mais semble relever la tête. Sa maladresse lui a été reprochée, mais l'Union apprend à jouer avec ses qualités.

S'il concrétisait toutes ses occasions, il serait meilleur buteur", lâche d'emblée Mirallas dans Het Nieuwsblad. "Ce qui le rend unique, c'est qu'il ne ressent pas la pression. Il peut passer immédiatement de mauvais matchs à inscrire un doublé trois jours plus tard".

Un talent brut à développer

L'ancien Diable Rouge ose même une comparaison marquante : "Il me rappelle Romelu Lukaku. Il n'a pas encore conscience de sa force, de sa vitesse et de ses qualités. S'il franchit cette étape... on sait tous ce que Lukaku a accompli".

Kévin Mirallas sait de quoi il parle pour avoir évolué avec Big Rom chez les Diables et à Everton. Voit-il en son jeune joueur le mix entre vitesse et puissance caractéristique de Lukaku, au point de parfois lui aussi partir en force sur le flanc ?

Promise David a marqué 8 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues (4 en Croky Cup, 4 en championnat, mais surtout 7 depuis l'arrivée de Mirallas).