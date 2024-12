Thorsten Fink s'agace après la défaite : "Ce n'est pas la PlayStation..."

Le KRC Genk s'est incliné face à Bruges ce dimanche, et a paru largement inférieur aux Blauw & Zwart. Thorsten Fink reconnaissait aisément sa défaite, et paraissait même agacé que les gens s'en étonnent.

Thorsten Fink ne se cherchait pas d'excuses après la défaite du Racing Genk au Stade Jan Breydel. "Nous jouions contre une équipe du top. Nous n'avons pas été assez tranchants pour mettre nos occasions au fond. Dans ce genre de match, ça ne pardonne pas : nous manquons un penalty, ils marquent et gagnent méritoirement", estime l'entraîneur du Racing Genk dans des propos relayés par Sporza.

"La saison sera encore longue", ajoute Fink, qui ne souhaitait pas en faire un drame. "Bien sûr que nous voulions gagner. Si vous ne l'avez pas vu... Perdre peut arriver, ils étaient meilleurs. Ce n'est pas la PlayStation", s'agace-t-il.

Bruges revient à un point du leader, et sur le terrain, on aurait pu croire que les rôles étaient inversés. Pour Thorsten Fink, c'est d'ailleurs clair : "Ils sont l'équipe n°1 en Belgique, même si nous sommes en ce moment devant au classement", affirme l'entraîneur limbourgeois, qui va plus loin dans la comparaison.

"Quand le Bayern Munich affronte le Borussia Dortmund, Dortmund se demande-t-il pourquoi il perd ? Non. Le Bayern est une meilleure équipe. Bien sûr, c'est une occasion perdue de prendre de l'avance, mais parfois, c'est comme ça", relativise Fink.

"Le plan était de contrôler le jeu, de miser sur des contres. Ca n'a pas marché. Et l'explication, c'est la qualité de l'équipe adverse". Le message est très clair, même s'il ne plaira peut-être pas aux supporters du Racing Genk qui auraient aimé que leur équipe rivalise avec les Blauw & Zwart...