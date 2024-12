Très gros coup dur pour Will Still avant d'affronter le PSG !

Le RC Lens, entraîné par Will Still, affronte le Paris Saint-Germain ce dimanche en Coupe de France. Avec une absence de taille chez les Sang et Or.

Le RC Lens, entraîné par le Belge Will Still, s'offre une superbe affiche ce dimanche en 32e de finales de la Coupe de France. Les Sang et Or affronteront en effet le Paris Saint-Germain, à nouveau grand favori à la victoire finale dans la compétition. Malheureusement, les Lensois devront faire sans certains éléments. Outre, Rémy Labeau-Lascary, c'est le gardien international français Brice Samba qui sera absent. "Rémy s’est fait les croisés, Brice Samba s’est foulé la cheville donc ne sera pas dans le groupe dimanche", a déclaré Will Still en conférence de presse.