Dans une lettre ouverte, Vincent Kompany revient sur ses premiers mois au Bayern et aborde... la finale de la Ligue des Champions

Dans une lettre ouverte adressée aux supporters, Vincent Kompany est revenu sur ses premiers mois à la tête du Bayern Munich et a évoqué, avec prudence, la finale de la Ligue des Champions, très attendue par les Bavarois, puisqu'elle se disputera à l'Allianz Arena de Munich.

Leader du championnat d'Allemagne et toujours en course pour terminer dans le top 8 en Ligue des Champions, Vincent Kompany passera les fêtes au chaud, en Bavière.

Dans une lettre ouverte adressée aux supporters du club, le T1 bavarois est revenu sur ses premiers mois à la tête du Rekordmeister. "Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter à tous un joyeux Noël, de joyeuses fêtes et un bon début d'année. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire à tous un grand merci."

"Merci pour la façon dont vous m'avez accueilli, moi et mon staff. Je suis très heureux quand je repense à ces premiers mois au FC Bayern. J'ai eu ma chance ici, dans l'un des meilleurs clubs du monde, et vous avez tous rendu la tâche incroyablement facile pour moi et toute ma famille afin que nous puissions rapidement trouver notre chemin dans un nouvel environnement."

Vincent Kompany aborde la finale de la Ligue des Champions... avec prudence

"J'espère que vous aimez la façon dont l'équipe se comporte sur le terrain. Nous savions que tout ne pouvait pas s'arranger au début, mais je peux vous assurer que nous travaillons dur chaque jour avec les joueurs pour vous rendre fiers match après match. Le FC Bayern est synonyme de football attrayant et de victoires, telle est notre devise. Ce sera aussi le cas en 2025."

En Bavière, tout le monde attend avec impatience la finale de la Ligue des Champions, qui se déroulera à l'Allianz Arena, l'antre du Bayern. "Je comprends l'envie de pouvoir jouer là-bas dans notre Allianz Arena et nous donnerons tout pour réaliser ce rêve. Mais abordons la nouvelle année étape par étape, ensemble", a conclu Kompany.