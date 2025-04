La belle histoire continue ! Notre dernier représentant européen est une équipe de D2 Amateur...à une marche de la finale

Le Fenix Trophy n'est pas aussi prestigieux que la Ligue des Champions, l'Europa League ou même la Conférence League mais procure tout de même de sacrées émotions. La preuve avec Berchem Sports, qui s'est qualifié pour les demi-finales de la compétition.

Berchem Sport vit une saison bien difficile en D2 VV, l'équivalent de notre D2 ACFF, quatrième échelon du football belge. L'équipe anversoise n'a gagné qu'un seul de ses onze derniers matchs de championnat et pointe à la treizième place de la série, coincée entre Bocholt et l'Esperanza Pelt.

Mais ce soir, Berchem a oublié ses malheurs domestiques grâce à la magie de la Coupe d'Europe. Oui, de la Coupe d'Europe. Le club participe en effet au Fenix Trophy, une compétition organisée par l'UEFA rassemblant les clubs amateurs de toute l'Europe. Cette saison, 16 clubs luttent pour le Graal. Aux côtés de Berchem, on retrouve des équipes telles que le FC United of Manchester, les Prague Raptors FC, le FC Oslo, Venus Bucuresti ou le Bury FC.

Soirée de liesse au Danemark

Après quelques matchs de haute volée en phase de groupe, l'équipe s'est hissée en quart de finale, avec une double confrontation contre les Danois du BK Skjold.

Berchem Sport se déplaçait hier soir à Copenhague avec pour mission de conserver ce petit but d'avance acquis au Ludo Coeckstadion à l'aller. Cela a mal commencé puisque Skjold a ouvert la marque en première mi-temps pour mener au repos (1-0).

Mais les Anversois ont fait le boulot en deuxième mi-temps pour arracher le partage 2-2 et ainsi se qualifier pour le final four qui aura lieu en Italie ! L'équipe n'était pas peu fière au coup de sifflet final et a communié comme il se doit avec les supporters ayant effectué le déplacement jusqu'au Danemark.