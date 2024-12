Encore un club belge vers la faillite ! Un crève-cœur pour cet ancien d'Anderlecht, du Standard et du RFC Liège

Après Deinze, c'est un autre club belge qui devrait prochainement faire faillite. Le KFC Diest ne devrait pas échapper à la sentence.

La saison tourne au cauchemar pour le KFC Diest. Le club est frappé par de graves problèmes financiers, et cela s'en ressent sur le terrain : l'équipe est bonne dernière de P1 avec un seul point récolté en 16 matchs. Les joueurs ne sont plus payés.

La situation est très pénible pour Danny Boffin, qui a quelques fois dû puiser pour constituer une équipe à aligner. L'ancien Diable Rouge (notamment passé par le RFC Liège, Anderlecht et le Standard) est toutefois resté à bord du navire. Mais les conséquences pourraient désormais être bien plus graves.

La faillite, désormais plus qu'une menace

Deux administrateurs ont été nommés pour tabler sur la procédure à suivre quant à la dette de 400 000 euros. L'un d'entre eux, Jacques Arnauts-Smeets, explique à la Gazet van Antwerp que trois scénarios sont possibles.

"Premièrement, le juge peut prendre le cas en considération et déclarer faillite. Deuxièmement, il est possible de trouver un candidat acquéreur disposant de ressources financières suffisantes. Ensuite, l'affaire est reportée et finalement résolue. Troisièmement, il reste la possibilité que les dettes soient augmentées par le conseil d'administration actuel avant le 2 janvier" analyse-t-il.

Mais ces trois solutions sont là par principe. Selon la Gazet van Antwerpen, c'est bel et bien la faillite qui devrait être déclarée le 2 janvier. Une triste fin pour l'ancien club de Timmy Simons, qui compte neuf saisons passées en première division jusqu'en 1975.