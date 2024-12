Pour sa dernière de l'année, le Standard va retrouver l'un de ses anciens espoirs : "Il n'était pas vraiment staisfait à Liège"

Malines accueillera le Standard demain. Un match particulier pour Bilal Bafdili.

Après avoir été formé à Tubize jusqu'à ses 14 ans, Bilal Bafdili a poursuivi son écolage du côté de Waasland-Beveren. C'est là que le Standard et Malines l'ont remarqué. Les Rouches ont gagné la bataille, Bafdili a ainsi rejoint les bords de Meuse à l'âge de 15 ans.

"Ils ont vraiment fait le forcing pour Bilal. Et il avait des ambitions personnelles de rejoindre un grand club comme le Standard. Il y avait un projet sportif pour lui" se souvient Abdeslam Bafdili, son oncle et agent, interrogé par la Gazet van Antwerpen.

Plus à sa place à Malines

Mais tout ne s'est pas passé comme prévu : "Bilal a été recruté comme numéro dix ou comme attaquant. En fin de compte, il a souvent joué sur le côté ou comme milieu défensif. Nous n'avons pas compris cela. On pouvait en parler, mais c'était le choix de l'entraîneur. Bilal n'était donc pas vraiment satisfait".

Après avoir préféré le Standard à Malines, Bafdili est donc parti se relancer au KV. Cela lui a également permis de retourner à l'école à Bruxelles, après un an en internat à Liège : " La combinaison sport-études était mieux structurée à Malines. Au Standard, l'école était éloignée du stade et le contact entre l'école et le club n'était pas optimal".

Quoiqu'il en soit, les matchs face aux Rouches restent toujours des rencontres spéciales : "Bilal est motivé contre toutes les équipes, mais encore plus contre le Standard". D'autant que la toute première titularisation de sa carrière, le Carolo de 20 ans l'a décrochée contre les Liégeois...comme milieu offensif. Sera-t-il à nouveau à la fête demain soir ?