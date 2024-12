"Pour les gens, voir l'Union dans le top 3 et jouer l'Europe est devenu normal"

Convaincante, l'Union a terminé l'année civile avec une victoire 1-3 à La Gantoise. Les Unionistes passent les fêtes avec une série de 13 matchs sans défaite.

Le soleil est revenu sur la playa de l'Union. Cette semaine, les Unionistes se sont imposés 1-3 à La Gantoise et ont terminé l'année civile de la plus belle des manières. Les joueurs de Sébastien Pocognoli sont revenus à la cinquième place, à deux longueurs d'Anderlecht et du podium, et passeront le Nouvel An avec une série de 13 matchs sans défaite.

"Cette victoire est une belle manière de terminer l'année. Ce n'était pas seulement notre première victoire à l'extérieur de la saison, mais aussi la confirmation de notre travail acharné. Notre bonne série se poursuit et c'est bien de voir des nouveaux joueurs se démarquer", a déclaré le T1 au micro de la RTBF, à la Planet Group Arena.

Les nouveaux sont intégrés au collectif

Tout va beaucoup mieux pour l'entraîneur de l'Union, qui avait reçu beaucoup de critiques après un début de saison très compliqué. "De l'extérieur, tout semblait mauvais. Mais de l'intérieur, je savais qu'il y avait de la qualité. Il a fallu du temps pour intégrer les nouveaux et leur permettre de grandir, la patience a été cruciale."

Quand on regarde les dernières saisons, l'Union n'est pas encore "à sa place" puisqu'elle avait souvent caracolé en tête durant la phase classique. Les attentes autour des pensionnaires du Parc Duden sont élevées, mais Pocognoli tenait à les relativiser.

"Beaucoup de gens estiment que nous devons désormais être dans le top 3 et systématiquement jouer l'Europe, mais ce n'est pas si facile à faire. Jouer le haut de tableau reste une immense réussite pour ce club", a conclu le T1 unioniste.