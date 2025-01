Officiel : le remplaçant de Kevin Denkey est connu au Cercle de Bruges

Kevin Denkey a quitté le Cercle de Bruges avant même la trêve hivernale, direction la MLS. Son remplaçant est désormais là (ou presque).

On savait que le Cercle de Bruges allait se chercher un attaquant dès que possible cet hiver pour remplacer Kevin Denkey, parti à Cincinnati pour plus de 15 millions d'euros le mois passé et qui laisse un grand vide derrière lui (15 buts en 28 matchs encore cette saison).

Remplacer le meilleur buteur de la saison passée ne sera pas une sinécure, et c'est Steve Ngoura qui aura cette grosse responsabilité. Le Cercle a annoncé avoir trouvé un accord avec Le Havre pour le buteur français de 19 ans, qui a signé jusqu'en 2028 au Jan Breydel.

Cette saison, Ngoura n'a pas encore marqué en Ligue 1 malgré 8 apparitions, et tentera donc de lancer sa carrière au plus haut niveau et d'imiter Denkey, qui avait rejoindre Bruges en provenance de Nîmes. Malheureusement pour les supporters du Cercle, leur nouveau buteur ne sera pas directement prêt à jouer.

En effet, Steve Ngoura arrive légèrement blessé, et du côté du Cercle, on espère qu'il pourra faire ses débuts en février, lit-on dans le communiqué annonçant son arrivée.

Steve Ngoura n'a encore inscrit qu'un but en 24 matchs le HAC, mais en avait inscrit 24 buts en 43 matchs avec les U19. En équipe de France U20, il empile les buts avec 8 réalisations en 7 rencontres.