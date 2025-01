"Négligents en première mi-temps, chanceux en deuxième" : Sébastien Pocognoli très cash avec ses joueurs après la déroute unioniste

L'Antwerp a bien mal commencé l'année à l'Antwerp (défaite 5-1). Sébastien Pocognoli ne pouvait que reconnaître la supériorité adverse.

Il n'est jamais évident pour un entraîneur de se présenter en interview après une défaite par quatre buts d'écart de son équipe. Mais Sébastien Pocognoli ne s'est pas débiné à l'heure d'évoquer ce match maîtrisé de bout en bout par les Anversois.

"C'était une victoire méritée pour Anvers, qui a fait ce qu'il avait à faire à domicile. Nous n'étions pas au niveau, tant collectivement qu'individuellement. Je ne le dirai pas que c'était un non-match, mais ce n'était certainement pas suffisant" avoue l'entraîneur saint-gillois.

Une réaction attendue du côté de Charleroi

"L'Antwerp a bien joué le coup malgré le fait qu'il n'ait pas énormément créé. Nous avons été négligents en première, chanceux en seconde avec le but de Sadiki mais le troisième but anversois nous coupe les jambes et nous n'avons plus rien montré derrière, à part des cadeaux pour les deux derniers buts adverses" poursuit-il.

L'Union va devoir se reprendre : "Nous ne devons pas oublier cette leçon, c'est une bonne opportunité de corriger le tir. On va maintenant se concentrer sur le championnat et sur l'Europe, même si j'aurais aimé être occupé un peu plus longtemps par les trois compétitions".

L'important est désormais de ne pas trop gamberger : "Nous commençons mal l'année 2025 mais nous avons la chance de nous reprendre rapidement avec notre prochain match à Charleroi".