On ne l'avait pas vu venir : malgré son rôle de doublure, Luis Vazquez pourrait quitter Anderlecht...pour franchir un palier

Luis Vazquez nourrit des ambitions dans l'ombre de Kasper Dolberg. Son salut passera-t-il par un départ d'Anderlecht ?

C'est un fait, Luis Vazquez peine encore à justifier les 4,5 millions déboursés par Anderlecht pour l'arracher à Boca Juniors il y a un an et demi. L'Argentin manifeste beaucoup d'envie lorsqu'il a l'occasion de jouer et assure une présence assez intéressante mais connaît encore beaucoup de déchet dans ses prises de balle. Ce qui est explique qu'il n'a encore débuté qu'un seul match de championnat cette saison.

Et pourtant, le média El Sevillista nous apprend que l'attaquant de 23 ans serait suivi par le FC Séville. Une information assez surprenante dans le chef de l'ancien club de Kasper Dolberg.

Les Andalous verraient Vazquez comme un plan B. Le plan A, l'attaquant de Qarabag Juninho, était tout proche de signer mais devrait finalement rejoindre Flamengo.

Quelle attitude adopter chez les Mauves ?

Toujours selon El Sevillista, Anderlecht réclamerait trois millions (soit l'équivalent de sa valeur marchande actuelle estimée Transfermarkt) pour laisser partir son joueur, sous contrat jusqu'en 2028.

Cela pourrait permettre à Anderlecht de récupérer une partie de sa mise mais poserait un autre problème à Olivier Renard. Car il paraît acquis que le Sporting n'abordera pas la deuxième saison riche de trois compétitions avec des jeunes du RSCA Futures comme seuls backups de Kasper Dolberg.