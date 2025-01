🎥 Déjà le but de la saison ? La perle sublime et pleine d'audace qui lance les hommes de Felice Mazzu vers la victoire

Après la déception en coupe de Belgique, les hommes de Felice Mazzu ont très bien débuté l'année en JPL et sont repartis de Campine avec trois points très importants pour leur mission sauvetage.

Andrés Ferrari a été l'auteur d'un superbe but sur la pelouse de Westerlo. L'attaquant de STVV, prêté par Villarreal, a marqué du milieu de terrain ouvrant le score pour les Canaris après cinq minutes de jeu.

Saint-Trond s'est imposé 1-2 et a donc bien été lancé dans le match par son attaquant uruguayen, qui a vu que Van Langendonck était très avancé loin de son but, et a trompé le portier local d'un tir bien ajusté alors qu'il était à hauteur du rond central.

Le buteur de 22 ans a déjà trouvé le chemin des filets à cinq reprises en 17 matches (championnat et coupe compris).