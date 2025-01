🎥 Un supporter (presque) comme les autres : encore sur le terrain la saison dernière, un ancien joueur a vécu l'un des chocs du weekend au milieu du noyau dur

La Pro League a repris ses droits ce weekend. Certains n'auraient manqué cela pour rien au monde.

Après les quelques saisons passées par le Beerschot en D1B, la ville d'Anvers a de nouveau eu droit à son derby cette saison. Un événement très attendu par les supporters des deux camps.

Au Kiel, les caméras de DAZN ont saisi la présence de Ritchie De Laet avec les supporters visiteurs. Retraité l'été dernier, l'ancien défenseur anversois semble profiter à fond de sa nouvelle vie.

đŸ•”ïž | Regardez qui nous avons trouvé dans les tribunes de #BEEANT. 👀



Regardez le derby d'Anvers MAINTENANT sur DAZN ! đŸ“Č pic.twitter.com/7DMLGyc1xV — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 12, 2025

Le match de l'année, sur le terrain comme en tribune

L'homme aux 219 matchs pour l'Antwerp semblait particulièrement enjoué, une bière à la main, un ballon gonflable dans l'autre, avant de rejoindre les autres supporters dans le bloc visiteurs, à quelques mètres de ses anciens coéquipiers.

C'est même de manière assez cocasse que l'entraîneur Jonas De Roeck et plusieurs cadres de l'équipe sont venus au pied de la tribune pour calmer leurs supporters quand la situation a commencer à se tendre, sans doute sans se douter que De Laet en faisait partie.

đŸ˜¶‍đŸŒ«ïž | Jonas De Roeck, Toby Alderweireld et Tjaronn Chery demandent à leurs fans de rester calmes. đŸ€ #BEEANT pic.twitter.com/yVAvWc76Mm — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 12, 2025

Il y a une semaine, Ritchie De Laet a quitté son poste d'entraîneur des jeunes de l'Antwerp, n'appréciant pas la charge de travail le soir et les weekends. Mais il a confirmé que le Great Old restait bien le club de son coeur. Sa présence avec le noyau dur en était sans doute la plus belle illustration.