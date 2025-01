Hécatombe monumentale pour les clubs de Ligue 1 en Coupe de France : plus de la moitié du championnat éliminée... avant les 1/8es de finale !

Les clubs de Ligue 1 sont victimes d'une hécatombe en Coupe de France. Ils ne seront que huit, en 1/8e de finale !

Pas de surprise de la Coupe, cette saison en Belgique. Depuis les éliminations de Louvain, Saint-Trond et du Beerschot en quart de finale, on sait qu'un candidat au titre sera en lice pour faire le doublé. Le demi-finales reprenaient en effet les quatre premiers du classement la semaine dernière : Genk, Bruges, Anderlecht et l'Antwerp.

En France, c'est tout l'inverse. Propice aux surprises de réputation, cette Coupe de France 2024-2025 n'épargne définitivement pas les clubs de Ligue 1, qui ont commencé leur aventure dès les 1/32es de finale. Il n'y en aura que huit, en 1/8es.

En effet, alors que Saint-Etienne (par Marseille) et Lens (par le PSG) ont été battus dès le premier tour, cette semaine n'a pas été de tout repos pour les formations de l'élite.

Marseille a été battu par Lille, Rennes à Troyes, Monaco s'est incliné à Reims, tandis que Lyon a été humilié contre Bourgoin-Jallieu, une équipe de National 2 qui avait battu... l'équipe B de Saint-Etienne, le rival de l'OL, il y a quelques semaines. Nantes a aussi perdu à Brest, tandis que le PSG a été mené, puis rejoint au score contre Espaly, avant de prendre le dessus.

Pour les 1/8es de finale, il n'y aura donc plus que huit équipes de Ligue 1 engagées en Coupe de France, sur 18 engagées : Nice, Toulouse, Angers, Lille, Reims, le PSG, Brest et Strasbourg. Une sacrée hécatombe.