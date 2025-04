Mehdi Bayat ne s'en cache pas : Charleroi veut essayer d'imiter l'Union sur un point bien précis

Charleroi affirme ses ambitions en cette fin de saison. Le club veut continuer à grandir, aussi bien sur le terrain que structurellement.

La construction à venir du nouveau stade montre que Charleroi veut poursuivre son développement. Malgré quelques saisons plus creuses sur le terrain, les Zèbres étoffent leurs structures et veulent encore s'améliorer. L'un des exemples à suivre n'est autre que l'Union Saint-Gilloise.

Les Unionistes renouvellent leur noyau avec succès saison après saison et cela se remarque : "L'Union gère très bien la vente des joueurs en vendant régulièrement des joueurs et en reproduisant régulièrement le même schéma", explique Mehdi Bayat à la RTBF.

Un plan bien défini

"Elle va même encore plus loin en changeant quasiment d’entraîneur chaque année. C’est inspirant. On veut essayer de mettre en place une vision stratégique à long terme. À l’époque, on essayait de faire du bon recrutement et on composait avec ensuite", poursuit Bayat.

Charleroi veut s'en inspirer et a déjà commencé à changer son fusil d'épaule : "Désormais, on veut définir un plan stratégique sportif et composer autour de ce plan. On a complètement modifié notre méthode de travail. On doit s’adapter aux nouvelles approches, aux datas, etc.".

Le succès unioniste de ces dernières saisons a apporté un vent de fraîcheur à la première division en forçant certains clubs à se remettre en question et en mettant également en vitrine quelques méthodes de scouting diablement efficaces grâce notamment à la collaboration avec Brighton.