Champions League : Julien Duranville et Thomas Meunier déçus, Axel Witsel et Johan Bakayoko savourent, Barcelone écarte Benfica au terme d'un match complètement dingue !

Suite de cette soirée de Ligue des Champions avec six autres rencontres et plusieurs Belges, et Belgicains, actifs aux quatre coins de l'Europe.

Atl. Madrid - Bayer Leverkusen

Axel Witsel débutait sur le banc et assistait à l'ouverture du score d'Hincapié pour les Allemands juste avant le repos. Julian Alvarez rétablissait l'égalité peu après le retour des vestiaires (52e), et l'ancien joueur de Manchester City offrait la victoire aux Colchoneros en toute fin de match. Liverpool - Lille

C'est depuis le banc que Thomas Meunier assistait à l'ouverture du score de Mohamed Salah (34e). L'ancien Gantois Jonathan David (62e) rétablissait l'égalité. Mais monté à l'heure de jeu, Thomas Meunier ne pouvait rien face à Elliott (67e) qui plantait le but de la victoire des Reds. Bologne - Dortmund

Malgré l'ouverture du score de Guirassy sur penalty (15e), Dortmund et Julien Duranville (qui était titulaire) repartent bredouille de Bologne, qui a retourné la situation grâce à Dallinga (71e) puis Iling-Junior (72e) dans la foulée. Etoile Rouge - PSV

Johan Bakayoko (titulaire) ont remporté une victoire importante à Belgrade, mais ont eu chaud. Ils menaient pourtant de manière confortable suite aux buts de De Jong (17e), Til (23e) et Flamingo (43e). Mais en fin de match, les locaux remontaient au score et croyaient à la remontada. Toutefois, les buts de Ndiaye (71e) et Djiga (77e) n'auront finalement pas été suffisants. Benfica - FC Barcelone

Match de folie au Stadio da Luz où Pavlidis (2e) mettait très rapidement Benfica aux commandes. Lewandowski (13e) égalisait sur penalty avant que Pavlidis ne frappe à nouveau à deux reprises (22e et 30e). Après le repos, Raphinha (64e) relançait les Catalans dans la bataille mais Benfica reprenait ses distances suite à un auto-but d'Araujo (68e). Mais les visiteurs ne lâchaient rien, Lewandowski frappait à nouveau (78e) sur penalty avant que García n'égalise pour le Barça (86e). Finalement, Raphinha dans les arrêts de jeu offrait la victoire aux Catalans, ponctuant une soirée dingue et riche en buts. Slovan - Stuttgart

0-1 et 0-2 Leweling (11e, 36e)

1-2 Metsoko (85e)

1-3 Rieder (87e)