"Il va se passer quelque chose" : bientôt le dénouement pour Kevin De Bruyne ?

Kevin De Bruyne et Manchester City sont appelés à prendre une décision importante. KDB y prolongera-t-il son contrat ou partira-t-il libre à l'issue de la saison ?

Kevin De Bruyne vit ses derniers mois de contrat à Manchester City. Quittera-t-il le club après dix ans ? Sa belle prestation du weekend a en tout cas montré que malgré ses blessures de plus en plus récurrentes, le Diable Rouge en a encore dans le moteur.

Mais le temps fait malgré tout son oeuvre : les rumeurs l'envoyant à tour de rôle en MLS et en Arabie Saoudite n'ont pas attendu son retour à la compétition pour prendre de l'ampleur, d'autant que De Bruyne lui-même n'a jamais fermé la porte aux destinations exotiques.

Jusqu'à présent, KDB nie tout contact avec City concernant son avenir. "Je n'ai pas encore parlé au club. Je voulais d'abord récupérer et ça va mieux, donc je suis heureux", a-t-il déclaré selon le Manchester Evening News.

Une priorité après l'autre

Le climat semble déjà plus propice au dénouement : "Nous verrons bien, il se passera certainement quelque chose. Je me sens mieux, c'est évident. C'était une blessure gênante, mais je sens que je m'améliore, je récupère ma condition physique et j'améliore ma façon de courir".

Récemment, Erling Haaland a signé un contrat monstre jusqu'en 2034 avec les Citizens. Cela influencerait-il son pourvoyeur préféré à rester un peu plus longtemps au club lui aussi ?