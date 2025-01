🎥 Deux offrandes de Kevin De Bruyne, un but et un assist pour Doku : nos deux Diables portent Manchester City

Manchester City s'est imposé 0-6 à Ipswich. Jérémy Doku et Kevin De Bruyne ont livré une grosse prestation.

Jérémy Doku et Kevin De Bruyne alignés de concert, n'est pas si courant en Premier League cette saison. Les voir côte à côte pour ce déplacement à Ipswich était donc une bonne nouvelle. D'autant qu'il ont activement participé au score fleuve des Skyblues.

Sur le premier but des Mancuniens, tombé peu avant la demi-heure, c'est d'ailleurs Doku qui lance De Bruyne dans son demi-espace préferentiel dans le rectangle. Le centre de KDB pour Phil Foden s'est transformé en un nouvel assist.

PHIL FODEN GOALLLL KEVIN DE BRUYNE ASSIST HE IS BACK TO HIS BEST GET INNNNNpic.twitter.com/yy03OsFQBJ — 17 (@DxBruyne17) January 19, 2025

City était lancé et faisait le break dans la foulée, avec à nouveau Doku au pré-assist. Sur le 0-3 peu avant la mi-temps, les troupes de Pep Guardiola ont délivré un copié-collé du premier but, avec toujours les deux Diables en évidence et Foden à la conclusion.

Au retour des vestiaires, Doku s'est cette fois invité au marquoir sur un nouvel assist de Kevin De Bruyne (0-4). Erling Haaland a ensuite donné au score des allures de forfait, bien servi par...Jérémy Doku (0-5).

💨 Le beau but de Jeremy Doku sur l’assist de KDB

pic.twitter.com/xK5brFPBtA — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) January 19, 2025

Manchester s'est finalement imposé 0-6 et remonte à la quatrième place, à quatre points de Nottingham et d'Arsenal.