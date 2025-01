"Ma place préférée, ce n'est pas à gauche" : et si Thorgan Hazard retrouvait son poste privilégié ?

Thorgan Hazard n'a pas caché en conférence de presse que s'il était aligné à gauche avec Anderlecht, c'était pour le bien de l'équipe... mais qu'il préférait jouer ailleurs. Et si, assez vite, les intérêts de David Hubert et de son joueur s'alignaient ?

Ce mercredi en conférence de presse, il a beaucoup été question de la place à laquelle évoluerait Thorgan Hazard. Contre le Viktoria Plzen, mais aussi dans l'absolu. Maintenant qu'il est de retour, Hazard va devoir se faire une place dans le système de David Hubert, et il y a du monde au poste qu'il occupait avant sa blessure.

À gauche, Anderlecht peut en effet compter sur Francis Amuzu, de retour de sa commotion, Samuel Edozie qui a souvent les faveurs de David Hubert (mais est absent ce jeudi) et César Huerta, pas inscrit pour l'Europe. Si à Plzen, Thorgan devrait débuter à gauche (Amuzu n'est revenu qu'il y a peu à l'entraînement), à l'avenir, ce n'est peut-être pas là qu'il sera le plus utile.

Hazard, le 10 qu'Anderlecht se cherche ?

"Mon poste préféré, ce n'est pas à gauche. C'est dans l'axe et l'entraîneur le sait", souriait Hazard en conférence de presse à la veille du match. Après le match face à Courtrai, la problématique avait déjà été soulevée par Hubert : "On sait bien que Thorgan aura tendance à repiquer dans l'axe et à chercher les espaces là où ils se trouvent", déclarait le coach du RSCA (lire ici).

Un "problème" qui n'en est pas vraiment un, car s'il y a bien un poste où le RSCA manque de profondeur, c'est... celui de n°10. Mario Stroeykens ne fera en effet pas son retour tout de suite, et Yari Verschaeren peine à convaincre ces derniers mois. La piste d'un nouveau milieu créatif est souvent évoquée, mercato après mercato, et sera donc aussi l'un des dossiers sur le bureau d'Olivier Renard.

Mais à moyen, voire court terme, la solution est peut-être bien sous le nez de David Hubert : Thorgan Hazard est probablement le n°10 idéal en l'absence de Mario Stroeykens, capable de combiner avec Kasper Dolberg (ou Luis Vazquez) et, par là, libérant le flanc gauche pour le jour probablement proche où Huerta sera prêt à démarrer les rencontres.