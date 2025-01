Anderlecht prend une décision concernant Leander Dendoncker

Leander Dendoncker fait face à des difficultés plus importantes que prévu à Anderlecht. Il joue régulièrement, à condition de ne pas être blessé, mais ses performances restent en deçà des attentes, ce que le conseil d'administration a également constaté. Son option d'achat risque de ne pas être levé

Anderlecht vit une saison pleine de hauts et de bas. Cette semaine, une défaite surprenante est survenue : les Mauves ont perdu 0-2 sur le terrain du Viktoria Plzen.

Dans ce genre de moments, on attend plus des joueurs emblématiques comme Leander Dendoncker. Mais ses performances sont bien en deçà des attentes. Il a même perdu son brassard de capitaine depuis un moment.

L'ancien joueur de Naples semble vraiment manquer d'engagement. Et ses statistiques ne suivent pas non plus. La direction d'Anderlecht constate que les choses ne se passent pas du tout comme prévu.

Dendoncker est prêté à Anderlecht jusqu'à la fin de cette saison par Aston Villa. Si son prêt est satisfaisant, il pourrait être acquis définitivement pour 7 millions d'euros, ce qui ne semble pas être envisagé par les Mauves actuellement.

Sans surprise, Het Laatste Nieuws rapporte que le club bruxellois a pris une décision. Il n'aurait pas l'intention d'exercer cette option. Il pourrait y avoir une renégociation, mais Dendoncker devra sans doute améliorer son niveau de jeu avant de pouvoir négocier quoi que ce soit.