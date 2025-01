Officiel : Genk nomme un entraîneur bien connu du Club de Bruges et de Monaco pour succéder à Thomas Buffel

Genk a pris la décision d'écarter Thomas Buffel du staff de ses U23. Son successeur est déjà connu.

La défaite au RWDM a donc été celle de droit pour Thomas Buffel. Hier, Genk s'est résolu à se séparer de l'entraîneur principal de ses U23. Un crève-coeur pour les dirigeants : ils ont mis fin à la première expérience comme T1 de leur ancien joueur, qui avait disputé pas moins de 388 matchs sous les couleurs du Racing.

Il faut dire que la situation est urgente : les jeunes Limbourgeois sont actuellement derniers de D1B et donc virtuellement relégués en D1 amateur. Demain, l'équipe dispute un match capital contre les RSCA Futures, avant-derniers avec trois points de plus.

Redresser la tête ou descendre

C'est Johan Van Rumst qui sera en charge du Jong Genk face aux U23 Anderlechtois. Il s'agit là aussi de sa première expérience en tant qu'entraîneur principal.

Van Rumst est un proche de Philippe Clément, devenant son adjoint à Beveren, avant de le suivre à Genk, au Club de Bruges et à Monaco. La collaboration n'a pas continué dans le staff des Glasgow Rangers, Johan Van Rumst était sans club depuis un an et demi.

L'ancien milieu offensif fait donc face à un grand défi pour ses débuts comme T1 : les espoirs du Racing n'ont plus gagné depuis dix matchs et doivent absolument assurer leur maintien en D1B.