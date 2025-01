John Textor a encore frappé : les raisons derrière le licenciement surprise du coach de l'OL

Pierre Sage n'est plus l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Une décision qui fait parler en France, et qui remet les projecteurs sur John Textor.

C'est désormais officiel : Pierre Sage n'est plus l'entraîneur de Malick Fofana et de l'Olympique Lyonnais. L'OL a annoncé la nouvelle, qui avait déjà fait grand bruit ce lundi soir en France. Une décision made in John Textor, bien sûr, et qui confirme que l'homme d'affaires américain change facilement d'entraîneur.

Foot Mercato et L'Equipe révèlent en parallèle que cette décision ne fait pas l'unanimité en interne à Lyon, et que certains décideurs étaient particulièrement surpris de ce choix.

Textor aurait pris cette décision dans un but surtout : remplacer Sage par un nom ronflant et plus connu, un "grand nom", affirme L'Equipe. On devrait rapidement être fixés sur l'identité du nouveau coach des Gones, qui sont actuellement 6e de Ligue 1.

Certains, cependant, affirmeraient que Pierre Sage paierait aussi le fait qu'il ne "travaillerait pas assez sur le plan tactique". On doute de la capacité qu'a John Textor de juger lui-même de ce genre de choses...