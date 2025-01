Une qualif' pour un renfort ? Comment le match de ce soir peut influencer la fin du mercato d'Anderlecht

Olivier Renard semble disposer de plus de marge de manoeuvre que Jesper Fredberg l'été dernier. Et cela pourrait bien continuer en cas de résultat favorable ce soir.

Jesper Fredberg n'a dépensé que 3 millions d'euros en transferts cet été. Seul Jan-Carlo Simic a nécessité une indemnité, les autres étaient soit des transferts gratuits soit des prêts. Pourtant, Fredberg a pu vendre Zeno Debast pour 15,5 millions et Kristian Arnstad pour 1,35 million.

Cet argent n'a pas été entièrement investi dans l'aspect sportif, car il y avait encore des trous à combler. Olivier Renard a plus de chance : le bilan d'Anderlecht est maintenant beaucoup plus favorable. La plus grande différence est qu'Anderlecht est déjà assuré de percevoir 10,9 millions de l'UEFA grâce à l'Europa League.

La Coupe d'Europe, une ressource vitale

L'année dernière, le Sporting n'a participé à aucune compétition européenne, ce qui lui a coûté cher. Grâce à la vente d'Anders Dreyer pour 5,5 millions, Renard s'est offert un budget avec lequel il a pu recruter Lucas Hey, Cedric Hatenboer et César Huerta.

Ajoutez à cela les transferts d'Enzo Sternal et Ibrahim Kanaté pour les RSCA Futures et axés sur l'avenir, et Renard a déjà dépensé environ 9,3 millions lors du mercato d'hiver. Le Conseil d'Administration aimerait tout de même constituer une réserve financière, le directeur sportif ne peut pas tout dépenser.

Avec la participation à l'Europa League et le transfert sortant de Dreyer, Anderlecht a ainsi gagné environ 16,4 millions d'euros. Si le Sporting gagne ce soir contre Hoffenheim et assure sa place dans le top 8, il recevra environ 2,5 millions supplémentaires. Il pourrait alors y avoir une surprise de dernière minute sur le marché des transferts.

Olivier Renard cherche encore une opportunité en attaque. Il y a de la place pour une autre recrue. Keisuke Goto s'est illustré en marquant contre Malines, mais le Japonais doit surtout aider cette saison à maintenir les RSCA Futures en Challenger Pro League.

Un attaquant supplémentaire, jeune et abordable, reste une priorité, et l'argent de l'Europa League serait donc le bienvenu. Ce soir, il ne sera pas uniquement question de faire oublier la défaite à Plzen ou de s'épargner un barrage dans le calendrier.