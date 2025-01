Mais comment Anderlecht a-t-il bien pu laisser filer ce match ? David Hubert tente de se l'expliquer

Anderlecht a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre, et ce face à un adversaire qui ne lui était même pas supérieur cette fois. Inacceptable ? David Hubert nuançait.

Jeudi passé, il n'y avait pas de gants à prendre : Anderlecht avait été en-dessous de tout et méritait largement sa défaite, voire même de s'incliner sur une plus large score au Viktoria Plzen. Mats Rits le résumait en quelques mots : "La semaine passée, nous n'avions pas répondu présent. Ce soir, c'est différent, sauf pendant 10 minutes", déclarait-il.

Tout est dit : face à Hoffenheim, le RSCA a peut-être bien fait le match parfait... sauf pendant, disons, un quart d'heure si l'on met les quelques trous d'air bout-à-bout. "Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs sauf en première période, à part le fait de ne pas avoir marqué ce deuxième but", regrettait David Hubert.

"On avait une bonne énergie, de bonnes intentions, on marque ce but mérité, Yari touche le poteau... Le seul moment où Hoffenheim rentre dans nos 16 mètres, c'est sur phase arrêtée. Il fallait être concentré, et ça nous a fait défaut". Résultat : c'est 1-1 à la mi-temps.

Le trou d'air d'Anderlecht

Ces derniers temps, le Sporting a eu tendance à très mal ressortir des vestiaires. "Mais ce n'est même pas le cas ce soir, on entame bien la seconde période, on pousse... Puis viennent, disons, 10 à 12 minutes "off" de notre part pendant lesquelles on défend tout simplement mal. On encaisse des buts évitables", analyse Hubert.

"Chaque second ballon, chaque premier duel était pour eux. Il fallait être plus intelligents dans ces situations, tuer leurs contres, faire la faute nécessaire". À 1-4, tout semblait perdu, mais les Mauves se sont offerts un beau baroud d'honneur. "Un point suffisait, et à 2-4, on a revu ce que nous aurions voulu montrer tout le match", estime encore David Hubert.

"Avec le public derrière, on l'a presque fait. Je crois qu'à deux cheveux de Mario (Stroeykens), on fait 4-4, et c'était le top 8. Je n'ai rien à reprocher aux joueurs qui ont tout donné jusqu'à la fin. Au final, c'est très difficile à avaler de rater cette qualification pour 12 minutes ratées sur tout le match", conclut le coach du RSCA.