César Huerta espère faire mieux encore que Memo Ochoa et donne son objectif avec Anderlecht !

Le championnat de Belgique n'a pas connu énormément de joueurs mexicains. Aucun d'entre eux n'a remporté le titre, et César Huerta espère être le premier.

César Huerta a rejoint le RSC Anderlecht cet hiver en provenance des Pumas UNAM, et est devenu au passage le premier joueur mexicain du Sporting. Depuis, il a eu quelques moments de brillance, avec déjà un but et 2 passes décisives en 6 rencontres pour les Mauves, mais on sent que sa marge de progression est encore grande.

"Mon rêve était de jouer en Europe, dans un club où je pourrais encore progresser. Je me préparais depuis longtemps à ce transfert. Je savais que ce serait bien plus intense physiquement ici qu'au Mexique", reconnaît Huerta dans un entretien accordé au Nieuwsblad.

Désormais, "Chino" a de grandes ambitions. "Je sais que je suis le premier Mexicain du RSCA mais je sais aussi qu'aucun de mes compatriotes n'a remporté le championnat de Belgique. Memo Ochoa a gagné la Coupe de Belgique avec le Standard", souligne César Huerta.

"Mon objectif est de devenir le premier mexicain à gagner le championnat de Belgique". Et en devenant un joueur important pour le RSC Anderlecht, Huerta pourrait également voir son statut en sélection changer. Le Mexique disputera la Coupe du Monde 2026 à domicile, et César Huerta, qui compte 15 caps, compte bien en être.

"Je veux écrire l'histoire du Mexique à la Coupe du Monde 2026. Je veux briller avec le numéro 21 au dos. J'avais le 12 avant mais on ne peut plus choisir notre numéro ; j'ai marqué dès mon premier match avec le 21, j'espère donc que ce chiffre me réussira ici aussi".